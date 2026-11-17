وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تفویض اختیار برگزاری آزمون‌های جامع تخصصی گردشگری به مناطق آزاد، زمینه برگزاری مستقیم آزمون‌ها را در کیش، فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: تفویض اختیار با هدف واگذاری مسئولیت اجرایی برگزاری آزمون‌های جامع تخصصی گردشگری به استان‌ها و مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار انجام شده است و مسئولیت برگزاری آزمون‌ها در استان‌ها به مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در کیش به معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.

آزمون جامع فراگیران دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت گردشگری، روز جمعه ۲۹ آبان، برای نخستین‌بار و هم‌زمان در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار برگزار خواهد شد.

آزمون با حضور ۴۲ فراگیر در سه گرایش مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ارزیاب تأسیسات گردشگری در رشته فنی ساختمان، برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این آزمون، فراگیرانی هستند که در یک سال گذشته، دوره‌های نظری و مهارتی خود را در مؤسسه‌های آموزشی گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گذرانده‌اند. آزمون با هدف سنجش دانش و مهارت‌های تخصصی فراگیران و ارزیابی آموخته‌های آنان در دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

۵ هزار و ۱۱۲ نفر در سراسر کشور برای شرکت در آزمون جامع گردشگری آبان نام نویسی کرده‌اند و هم‌زمان در استان‌های کشور و مناطق آزاد مشمول تفویض اختیار، ارزیابی خواهند شد.