به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسین معصوم‌زاده روز سه‌شنبه اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل منطقه حفاظت شده آق‌داغ و زیستگاه‌های حیات وحش موفق به شناسایی سه شکارچی متخلف و کشف و ضبط سه قبضه اسلحه شکاری مجاز قبل از شکار وحوش منطقه شدند.

وی با اشاره به اهمیت زیست محیطی منطقه آق داغ خلخال افزود: این منطقه از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی به شمار می‌رود و شکار و صید غیرمجاز ممنوع است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خلخال با بیان اینکه پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد، ادامه داد: این اداره با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد قانونی خواهد کرد.

معصوم‌زاده از مردم خلخال و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند.