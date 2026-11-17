به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش شهر تهران، با اشاره به برگزاری نخستین همایش تجلیل از فرهنگیان مؤلف شهر تهران گفت: این همایش با هدف شناسایی، معرفی و حمایت مادی و معنوی از معلمان پژوهشگر، نویسنده و خلاق و در راستای اجرای راهکار ۲۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شد.

وی افزود: در مجموع ۲۹۰ اثر از فرهنگیان به مجموعه آموزش و پرورش شهر تهران ارسال شد که در انتخاب آثار، تألیفی و جدید بودن، چاپ اول و غیردرسی بودن کتاب‌ها مورد توجه قرار گرفت. این همایش با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگیان برگزار شد و رویکرد آن داوری و رتبه‌بندی آثار نبود.

غفاری با اشاره به تنوع موضوعی آثار ارسالی بیان کرد: هوش مصنوعی، روان‌شناسی، مباحث تربیتی، مدیریت کلاس، ادبیات، داستان‌نویسی کودک و بازنویسی داستان‌های ادبیات فارسی از جمله محور‌های مورد توجه فرهنگیان در تألیف کتاب بوده است.

وی ادامه داد: آثار تألیفی فرهنگیان تنها به کتاب‌های ویژه دانش‌آموزان محدود نمی‌شود و بخشی از این کتاب‌ها برای همکاران فرهنگی، مدیران و معاونان مدارس و گروه‌های مختلف آموزشی و تربیتی تألیف شده است.

رئیس تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با آثار معلمان خود گفت: زمانی که دانش‌آموز مشاهده می‌کند معلمش با شناخت نیاز‌ها و شرایط دانش‌آموزان اقدام به تألیف کتاب کرده است، ارتباط مؤثرتری با اثر برقرار می‌کند و این موضوع می‌تواند به تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و انگیزه یادگیری در دانش‌آموزان کمک کند.

غفاری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همایش در سال‌های آینده، زمینه شناسایی استعداد‌های فرهنگیان مؤلف و حمایت‌های مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی و تألیفی آنان بیش از پیش فراهم شود.