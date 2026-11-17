در آخرین بازی هفته لیگ دسته اول فوتبال مصاف تیم‌های هوادار و مس کرمان برنده‌ای نداشت و دو تیم به نتیجه تساوی رضایت دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین بازی هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه شنبه ۲۶ آبان تیم‌های هوادار و مس کرمان از ساعت ۱۴ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. با یک امتیاز این بازی هوادار با ۵ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت و مس کرمان با ۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

نتایج دیدار‌های هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* بعثت کرمانشاه صفر - کاراگستر یک

* مس رفسنجان یک - شاهین بندرعامری صفر

* آریو اسلامشهر صفر - سایپا یک

* نفت و گاز گچساران یک - نیروی زمینی صفر

* پارس جنوبی جم صفر - فولاد نوین خوزستان صفر

* نفت مسجد سلیمان ۳ - جزیره قشم ۲

* پالایش نفت بندرعباس یک - فرد البرز یک

* هوادار صفر - مس کرمان صفر