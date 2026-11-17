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عملیات شستوشو و گندزدایی ۴۲ مخزن ذخیره آب در شهرستان کوهپایه با هدف تضمین کیفیت آب آشامیدنی برای حدود ۲۴ هزار نفر از ساکنان منطقه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه با اعلام آغاز عملیات گندزدایی، تأکید کرد که این فرآیند با هدف حفظ و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی جمعیت تحت پوشش، تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
امیرحسین شفیعی افزود: این عملیات شامل شستوشوی ۴۲ مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۱۵ هزار مترمکعب است.
وی در ادامه با اشاره به مراحل اجرایی این طرح گفت: «در مرحله نخست، عملیات شستوشو و گندزدایی در مخازن شهرهای سجزی و ورتون به پایان رسیده و روند کار در سایر نقاط ادامه دارد.»
شفیعی همچنین تأکید کرد که تمامی مراحل شستوشو و گندزدایی مخازن با رعایت دقیق الزامات ایمنی و استانداردهای بهداشتی و تحت نظارت مستقیم مرکز بهداشت منطقه انجام میشود تا سلامت منابع آب تأمین شده برای شهروندان تضمین شود.
شستوشو و گندزدایی دورهای مخازن ذخیره آب، بخشی از پروتکلهای استاندارد و الزامی برای جلوگیری از تجمع رسوبات و عوامل بیماریزا در شبکه توزیع آب است.
این عملیات بهصورت سالانه و بر اساس برنامهریزیهای مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان اصفهان در تمامی مناطق زیر پوشش انجام میشود.