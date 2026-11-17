به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه با اعلام آغاز عملیات گندزدایی، تأکید کرد که این فرآیند با هدف حفظ و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی جمعیت تحت پوشش، تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

امیرحسین شفیعی افزود: این عملیات شامل شست‌وشوی ۴۲ مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۱۵ هزار مترمکعب است.

وی در ادامه با اشاره به مراحل اجرایی این طرح گفت: «در مرحله نخست، عملیات شست‌وشو و گندزدایی در مخازن شهر‌های سجزی و ورتون به پایان رسیده و روند کار در سایر نقاط ادامه دارد.»

شفیعی همچنین تأکید کرد که تمامی مراحل شست‌وشو و گندزدایی مخازن با رعایت دقیق الزامات ایمنی و استاندارد‌های بهداشتی و تحت نظارت مستقیم مرکز بهداشت منطقه انجام می‌شود تا سلامت منابع آب تأمین شده برای شهروندان تضمین شود.

شست‌وشو و گندزدایی دوره‌ای مخازن ذخیره آب، بخشی از پروتکل‌های استاندارد و الزامی برای جلوگیری از تجمع رسوبات و عوامل بیماری‌زا در شبکه توزیع آب است.

این عملیات به‌صورت سالانه و بر اساس برنامه‌ریزی‌های مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان اصفهان در تمامی مناطق زیر پوشش انجام می‌شود.