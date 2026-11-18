با بهره‌برداری از مخزن دو هزار مترمکعبی آب آشامیدنی شهر داران در شهرستان فریدن، ظرفیت ذخیره آب این شهر از ۴ هزار به ۶ هزار مترمکعب افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با تکمیل عملیات اجرایی و اتصال به شبکه آبرسانی، مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی آب آشامیدنی شهر داران در شهرستان فریدن به‌طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این طرح با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این شهر، یکی از نیاز‌های اساسی زیرساختی منطقه را برطرف کرده است.

با این طرح، ظرفیت کل ذخیره آب آشامیدنی شهر داران از ۴۰۰۰ مترمکعب به ۶۰۰۰ مترمکعب ارتقا یافت.

پیش از این، ذخیره‌سازی آب در این شهر تنها از طریق دو مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و یک مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی انجام می‌گرفت که با افزودن این ظرفیت جدید، پایداری شبکه توزیع بهبود می‌یابد.

این مخزن که به‌دلیل محدودیت‌های اعتباری و چالش در تأمین تجهیزات، بیش از هشت سال از زمان احداث تا بهره‌برداری فاصله داشت، طی دو سال گذشته با پیگیری‌های مستمر امور آب و فاضلاب منطقه فریدن تکمیل شد.

شهر داران با جمعیتی در حدود ۲۵ هزار نفر و دارا بودن ۹۰۰۰ انشعاب آب، از جمله مناطق مهم شهرستان فریدن است که بهره‌برداری از این مخزن، گامی مؤثر در جهت تضمین پایداری شبکه توزیع آب شرب شهر محسوب می‌شود.