شهردار تهران از اخذ مجوز ایجاد پارک علم و فناوری و اختصاص ۳۰۰ هکتار از بهترین اراضی پایتخت به این مجموعه خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های نوآور برای حل مسائل شهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در آیین برگزاری نمایشگاه ایران پیشرو (سیتکس) با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریت شهری در پنج سال گذشته اظهار کرد: در این دوره، چهار هدف تحولی در حوزه‌های مختلف از جمله تحولات کالبدی، تحولات نرم‌افزاری، مدیریت شهری و هوشمندسازی مبتنی بر فناوری‌های نوین و نوآوری دنبال شد تا زمینه شکل‌گیری شهری خلاق و پیشرو فراهم شود.

وی با بیان اینکه تهران نمادی از کشور برای افرادی است که از بیرون به ایران نگاه می‌کنند، افزود: امروز حدود ۷۸ درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند؛ در حالی که میانگین جهانی جمعیت شهرنشین حدود ۵۸ درصد است. این آمار نشان‌دهنده اهمیت روزافزون شهر‌ها و ضرورت توجه به نیاز‌ها و مسائل متنوع زندگی شهری است.

شهردار تهران ادامه داد: شهر‌ها با نیاز‌های اساسی و گره‌های پیچیده‌ای در مسیر توسعه مواجه هستند و راه عبور از این مشکلات، هدایت شهر بر مدار مردم است. آلودگی هوا و ترافیک از جمله دغدغه‌های جدی شهروندان هستند، اما تمام مسائل شهری به این دو موضوع محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از نیاز‌های شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

زاکانی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مشارکت مردم، به‌ویژه نخبگان و شایستگان، تصریح کرد: مدیریت شهری باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم را فراهم کند و این امکانات را در اختیار فعالان علمی، فناورانه و نوآور قرار دهد تا بتوان با مشارکت آنان از مشکلات و چالش‌های شهر عبور کرد.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه توسعه فناوری و نوآوری گفت: در همین راستا، ابتدا مجوز ایجاد پارک علم و فناوری اخذ شد و سپس ۳۰۰ هکتار از بهترین اراضی شهر به این مجموعه اختصاص یافت تا زمینه فعالیت و رشد استعداد‌های علمی و فناورانه فراهم شود.

شهردار تهران افزود: هدف از این اقدام آن است که جوانان، پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در مسیر فعالیت‌های علمی و نوآورانه احساس تنهایی نکنند و بدانند مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و حمایت‌ها در پشت سر آنان قرار دارد.

زاکانی همچنین با اشاره به ضرورت توجه مدیریت شهری به نیاز‌های واقعی پایتخت اظهار کرد: یکی دیگر از رویکرد‌های ما این است که مدیریت شهری به‌عنوان خریدار محصولات و خدمات مجموعه‌های نوآور فعالیت کند و از علم و دانش آنان برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های پایتخت در ابعاد مختلف بهره ببرد.

زاکانی در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران پیشرو (سیتکس) گفت: امروز افتخار می‌کنیم که آغازگر رویدادی هستیم که قرار است در مسیر شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و رفع مشکلات پایتخت گام بردارد.

گفتنی است، نمایشگاه ایران پیشرو (سیتکس) از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در برج میلاد تهران با حضور ۱۰۰ شرکت نوآور برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری است.