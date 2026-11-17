تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز سه شنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه ۵۱۵ هزار و ۶۱۳ تن محصول بودند که تالار سیمان با اختصاص ۲۰۶ هزار و ۹۳۰ تن، بیشترین حجم عرضه‌ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۱۶۶ هزار و ۶۳۸ تن محصول شامل ۸۷ هزار و ۶۰ تن سیمان، ۲۶ هزار و ۲۰۴ تن قیر، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۱۷ هزار و ۳۱۶ تن گوگرد، ۱۳ هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۵۰ تن عایق رطوبتی هم در تالار صادراتی کیش عرضه شد.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۹۶ هزار و ۳۶۹ تن محصول بود؛ این محصولات شامل ۸۱ هزار و ۹۰۵ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۴ هزار و ۲۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، ۲ هزار و ۲۵۲ تن مواد شیمیایی و ۵۰۰ تن قیر بود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۲۸ هزار و ۶۸۱ تن محصول بود؛ ۲۳ هزار و ۵۱۸ تن فولاد، ۴ هزار تن باریت، ۴۶۰ تن مس، ۴۰۳ تن آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن از محصولات عرضه شده در این تالار بود.

در تالار فرعی هم ۱۶ هزار و ۹۹۵ تن محصول روی میز فروش رفت.