به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا مختارپور در آیین رونمایی از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» گفت: اکنون که جمعی از نخبگان فرهنگی در این مراسم حضور دارند تلاش کردم با تکیه بر بیانات رهبر شهید انقلاب، به رسالت اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از نگاه ایشان بپردازم. تمام نکاتی که مطرح می‌کنم برگرفته از بیانات ایشان است و در واقع صورت‌بندی این دیدگاه‌ها برای تبیین مسئولیت فعالان فرهنگی است.

وی افزود: مهم‌ترین عامل از نگاه رهبر شهید انقلاب در هدایت یا انحراف جامعه، خواص و اندیشمندان هستند؛ چراکه این افراد می‌توانند افکار ملت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مایه نجات و پیشرفت آنها باشد یا خدای ناکرده زمینه بدبختی آنها را فراهم کنند.

آقای مختارپور گفت: نویسندگان، کارگردانان، گویندگان، مجریان و بازیگران باید دست به دست هم بدهند تا مفاهیم ارزشمند اسلامی را در قالب آثار و برنامه‌های هنری عرضه کنند. اگر تبلیغات حق و حقیقت در میدان رسانه و هنر به‌درستی عرضه نشود و مردم، نویسندگان و هنرمندان در خدمت حقیقت قرار نگیرند، دشمن بر میدان تبلیغات غلبه خواهد کرد.

این فعال حوزه کتاب و نشر گفت: رهبر شهید انقلاب در یکی از بیانات خود در آذر ۱۳۶۵ تأکید کرده‌اند که هنر ، شیوه‌ای از بیان است که از هر تبیین دیگری رساتر، نافذتر، دقیق‌تر و ماندگارتر است. همچنین تأکید داشتند که هیچ دعوت، انقلاب، فرهنگ و تمدنی تا زمانی که در قالب هنر ریخته نشود، فرصت نفوذ و گسترش نخواهد داشت و ماندگار نخواهد شد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب معتقد بودند جهاد فرهنگی تنها به تلاش و زحمت محدود نمی‌شود؛ بلکه لازم است در میدان مقابله با دشمن ، جبهه خودی و جبهه دشمن را بشناسیم و علاوه بر این، بصیرت و تسلط بر ابزار و مهارت‌های حرفه‌ای داشته باشیم.

آقای مختارپور افزود: فعالان فرهنگی و هنری باید علاوه بر شناخت میدان، به ابزار کار خود نیز مسلط باشند و از بهترین شیوه‌ها و مهارت‌های هنری برای انتقال پیام استفاده کنند. در کنار همه اینها، اخلاص نیز اهمیت اساسی دارد؛ هرچه اخلاص در کار بیشتر باشد، ارزش، برکت و ماندگاری آن افزایش پیدا می‌کند.