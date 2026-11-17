به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون بیان داشت: اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت‌رسانی فرآورده‌های نفتی که پیش‌تر قرار بود از ابتدای آذرماه امسال متوقف شود، در استان منتفی شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین به موقع نیاز مصرف‌کنندگان، تأکید کرد: عرضه سوخت در تمامی جایگاه‌های فرآورده‌های نفتی منطقه به صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد.