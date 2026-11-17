دبیر سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی با اشاره به استقبال دانشجویان از این رویداد گفت: در دوره گذشته ۴۳۶ اثر به دبیرخانه رسید و مجموع آثار دریافتی در دو دوره اخیر به نزدیک ۱۲۰۰ اثر رسیده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد علی‌اکبرزاده امروز در آیین افتتاح سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و دومین دوره جایزه علامه سیدجعفر شهیدی که در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به دریافت نزدیک به ۱۲۰۰ اثر در دو دوره اخیر جشنواره کتاب سال دانشجویی گفت: در دوره اخیر جشنواره، بیشترین تعداد آثار دریافتی را تجربه کردیم و حدود ۷۰ داور از گروه‌های علمی مختلف در فرآیند ارزیابی و داوری آثار مشارکت داشتند.

همکاری ۷۰ داور در ارزیابی آثار جشنواره

دبیر سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی با اشاره به فرآیند داوری آثار گفت: حدود ۷۰ داور از گروه‌های علمی مختلف با این جشنواره همکاری می‌کنند که برخی از این داوران از افراد شناخته‌شده و صاحب‌نظر در حوزه‌های تخصصی خود هستند.

علی‌اکبرزاده ادامه داد: در جایزه ملی علامه شهیدی نیز از سال گذشته، با همراهی دکتر منتظری، جمعی از فرهیختگان کشور برای پیشبرد این جایزه گرد هم آمده‌اند که از این بابت نیز قدردانی می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به نقش ناشران در حمایت از آثار دانشجویی خاطرنشان کرد: باید از ناشرانی که برای انتشار آثار دانشجویی اهتمام دارند نیز تشکر کنم. امروز هم از چهار ناشر پرتلاش در این عرصه تقدیر خواهد شد.

دریافت نزدیک به ۱۲۰۰ اثر در دو دوره اخیر جشنواره

دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی با اشاره به روند دریافت آثار بیان کرد: فراخوان جشنواره دوره گذشته در دی‌ماه منتشر شد و به لطف خدا در این دوره بیشترین تعداد آثار دریافتی را داشتیم. در دوره قبل ۴۳۶ اثر به دبیرخانه رسید و مجموع آثار دریافتی در این دو دوره به نزدیک ۱۲۰۰ اثر رسیده است که این موضوع برای ما خوشحال‌کننده است.

وی با اشاره به گروه‌های علمی جشنواره گفت: پس از دریافت آثار، فرآیند داوری در شش گروه اصلی آغاز شد. این گروه‌ها شامل علوم پایه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فنی و مهندسی، پزشکی و دامپزشکی و علوم انسانی هستند.

علی‌اکبرزاده افزود: مطابق روال دوره‌های گذشته، در کنار بخش‌های اصلی، بخش ویژه‌ای نیز برای جشنواره در نظر گرفته می‌شود که موضوع آن در فراخوان اعلام می‌شود. موضوع بخش ویژه جشنواره دوره گذشته، هوش مصنوعی بود.

وی با بیان اینکه داوری‌ها حدود مردادماه به پایان رسید و جمع‌بندی نهایی آثار نیز انجام شد، درباره تعداد آثار دریافتی در گروه‌های مختلف توضیح داد: در گروه علوم انسانی ۷۶ اثر، در گروه هنر و معماری ۳۷ اثر، در گروه فنی و مهندسی ۴۴ اثر، در گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۹ اثر و در گروه پزشکی و دامپزشکی ۱۳۸ اثر دریافت کردیم. همچنین ۵۳ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره رسید.

۵۸ درصد آثار دریافتی، تألیفی بود

وی درباره ترکیب آثار ارسال‌شده به جشنواره گفت: از مجموع آثار دریافتی، حدود ۵۸ درصد آثار تألیفی و ۴۲ درصد ترجمه بودند و تعداد اندکی نیز در دسته آثار تصنیفی قرار می‌گرفتند.

دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی درباره ترکیب دانشگاهی شرکت‌کنندگان اظهار کرد: ۵۳ درصد آثار از سوی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و ۲۷ درصد از سوی دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی ارسال شده بود.

علی‌اکبرزاده با اشاره به ترکیب جنسیتی صاحبان آثار گفت: ۳۷ درصد آثار متعلق به بانوان و ۶۳ درصد متعلق به آقایان بود. همچنین مطابق روال دوره‌های گذشته، دانشجویان مقطع دکتری با سهم ۵۸ درصدی، بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان جشنواره را به خود اختصاص دادند.

تجلیل از چهره‌های اثرگذار در فرهنگ مکتوب کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه شکل‌گیری شورای سیاست‌گذاری جشنواره و توجه به تجلیل از چهره‌های فرهنگی گفت: در سال ۱۳۷۳ هیئت انتخاب و شورای سیاست‌گذاری برای برگزاری جشنواره شکل گرفت.

دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی ادامه داد: تلاش ما این است که از استادان ممتاز و شاخص کشور که در حوزه فرهنگ مکتوب نقش‌آفرینی برجسته و اثرگذاری داشته‌اند، تجلیل کنیم؛ چه از این جهت که خود صاحب اثر باشند و چه از این جهت که در حوزه فرهنگ مکتوب جریان‌ساز و تأثیرگذار بوده باشند. امیدواریم بتوانیم این مسیر را در دوره‌های بعد نیز ادامه دهیم.

یادبود رهبر شهید انقلاب در هفته کتاب

علی‌اکبرزاده با اشاره به جایگاه فرهنگی و کتاب‌محور رهبر شهید انقلاب گفت: امسال نخستین هفته کتابی است که بدون حضور رهبر شهید انقلاب سپری می‌کنیم. برای خود من نیز صحبت درباره این موضوع دشوار است و ابتدا قصد نداشتم به آن بپردازم، اما به نظرم رسید که شایسته است در جریان‌سازی‌هایی که ایشان در حوزه فرهنگ داشتند، از یاد و نامشان یاد کنیم.

وی افزود: همه ما می‌دانیم که ایشان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و به‌طور خاص در حوزه کتاب، آثار بسیار شایسته‌ای از خود بر جای گذاشتند. آقای دکتر حدادعادل و آقای دکتر منتظری نیز به‌خوبی با این موضوع آشنا هستند.

دبیر سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره که از سال ۱۳۷۳ راه‌اندازی شده، به همت ارادتمندان، شاگردان و فرزندان ایشان شکل گرفته است. امیدواریم بتوانیم این راه نورانی و مسیر خدمت به فرهنگ، علم و کتاب را ادامه دهیم.