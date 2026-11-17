اهداء پرچم متبرک رهبر معظم انقلاب به مردم پاتاوه کهگیلویه و بویراحمد
پرچم متبرک اهدایی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مردم شهر پاتاوه اهدا شد.
در این مراسم، پرچمی که از سوی رهبر معظم انقلاب به مردم مبعوث شده روستاهای سادات محمودی بخش پاتاوه اهدا شده بود، با حضور حجتالاسلام زارعی پور، امام جمعه شهر پاتاوه، به مردم تقدیم شد.
اهدای این پرچم در جمع مردمی که برای دویستوشصتو دومین شب متوالی در اجتماع حمایت از انقلاب و رهبری حضور یافته بودند، از بخشهای شاخص برنامه بود؛ هدیهای که با توجه به انتساب آن به رهبر معظم انقلاب، از اهمیت معنوی ویژهای برای حاضران برخوردار بود.
اجتماعات شبانه روستاهای سادات محمودی در روزهای اخیر با حضور مستمر اقشار مختلف مردم برگزار شده و این حضور، به بستری برای ابراز حمایت مردمی از ایران، انقلاب اسلامی و رهبری تبدیل شده است.