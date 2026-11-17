پرچم متبرک اهدایی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مردم شهر پاتاوه اهدا شد.

اهداء پرچم متبرک رهبر معظم انقلاب به مردم پاتاوه کهگیلویه و بویراحمد

اهداء پرچم متبرک رهبر معظم انقلاب به مردم پاتاوه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، اجتماع شبانه روستاهای سادات محمودی و شهر پاتاوه که با حضور اقشار مختلف مردم و در حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و رهبری برگزار شد، میزبان رویدادی ویژه بود.

در این مراسم، پرچمی که از سوی رهبر معظم انقلاب به مردم مبعوث شده روستاهای سادات محمودی بخش پاتاوه اهدا شده بود، با حضور حجت‌الاسلام زارعی پور، امام جمعه شهر پاتاوه، به مردم تقدیم شد.

اهدای این پرچم در جمع مردمی که برای دویست‌وشصت‌و دومین شب متوالی در اجتماع حمایت از انقلاب و رهبری حضور یافته بودند، از بخش‌های شاخص برنامه بود؛ هدیه‌ای که با توجه به انتساب آن به رهبر معظم انقلاب، از اهمیت معنوی ویژه‌ای برای حاضران برخوردار بود.