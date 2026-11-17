روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی کاسپین و سا‌ها با هدف توسعه ارتباطات هوایی کیش با کشور عراق برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پرواز‌های مسیر نجف به کیش از روز جمعه ۲۹ آبان با شرکت‌های هواپیمایی کاسپین و سا‌ها آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه، شرکت هواپیمایی کاسپین با بهره‌گیری از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷، پرواز‌های رفت و برگشت مسیر نجف به کیش و بالعکس را در روز‌های دوشنبه و جمعه انجام خواهد داد.

شرکت هواپیمایی سا‌ها نیز با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷، روز‌های جمعه یک پرواز ورودی از نجف به فرودگاه بین‌المللی کیش خواهد داشت.