جامعه پزشکی استان یزد، از تلاش‌های خستگی ناپذیر پروفسور عباس افلاطونیان بنیان گذار طب تولید مثل ایران، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت پروفسور افلاطونیان با عنوان «مردمی برای تولد امید» در بیمارستان شهید صدوقی یزد و با حضور شمار زیادی از پزشکان متخصص از رشته‌های مختلف برگزار شد.

در این مراسم نشان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی یزد به پروفسور عباس افلاطونیان به پاس ده‌ها سال تلاش، تعهد و افتخارآفرینی در حوزه سلامت، پژوهش و درمان ناباروری اهدا شد.

عباس افلاطونیان موسس بزرگترین مرکز درمان نازایی و ناباروری در خاورمیانه است که در سال ۱۳۶۸ با همکارانش، نخستین مرکز لقاح خارج رحمی ایران را تاسیس کرد.

با تولد اولین فرزند حاصل از لقاح خارج از بدن در هشتم دیماه ۱۳۶۸ سیل زوج‌های نابارور به این موسسه سرازیر شد و بعد‌ها با کمک پروفسور افلاطونیان، مراکز دیگری در ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان راه اندازی شد.