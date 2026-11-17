به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده؛ ۷ هزار دانش‌آموز، یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۵۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در قالب اردوهای محله‌محور به یادمان‌های دوران هشت سال دفاع مقدس در مناطق جنوب، جنوب غرب و شمال غرب کشور اعزام خواهند شد.

سردار حسینی در این خصوص گفت: فردا ۹۰ نفر از دانشجویان ایلامی به میناب اعزام می‌شوند و اعزام دانش‌آموزان دختر و پسر نیز در دستور کار قرار دارد.

در ادامه؛ صالحیان، معاون سیاسی استاندار نیز با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، ابراز امیدواری کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت اردوهای راهیان نور، زمینه خنثی‌سازی تهاجم دشمن و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید فراهم می‌شود.