آیت‌الله سعیدی در پیامی عروج ملکوتی فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدّس‌الله سرّه‌الشریف را ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه و جامعه دینی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در پیامی ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»

عروج ملکوتی فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدّس‌الله سرّه‌الشریف، موجب تألم و تأثر فراوان گردید. این ضایعه جانگداز، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه و جامعه دینی است.

آن فقیه سعید، عمر پربرکت خویش را وقف مجاهدت علمی مستمر در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و پاسداشت کیان تشیع نمود. ایشان از استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه و از برجستگان مکتب نورانی فقه جعفری بودند که با دقت نظر کم‌نظیر در دانش فقه و اصول، چراغ راه پویندگان طریق فقاهت شدند و سال‌ها کرسی درس خارج ایشان، محفل انس طلاب و فضلای تشنه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته، در کنار تقوا، زهد و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود که سال‌ها در محضر درسشان، انبوه طلاب و فضلا از خرمن دانش و فضیلتش بهره بردند. اهتمام ویژه آن فقید سعید به تعظیم شعائر دینی از جمله تلاش برای تعطیلی روز شهادت صدیقه کبری سلام‌الله‌علی‌ها و احیای عزای فاطمیه با راه اندازی دسته عزاداری و حضور در جمع عزاداران و همچنین حمایت‌های همه جانبه ایشان از مقام ولایت فقیه و دفاع از نظام جمهوری اسلامی و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس ۸ ساله میراثی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه بر جای گذاشته است.

اینجانب از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، این مصیبت عظمی را به پیشگاه مقدس صاحب‌الأمر، حضرت بقیّه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان، ملت شریف ایران و عموم ارادتمندان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه والامقام، علو درجات، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با اجداد طاهرینش علیهم‌السلام، و برای حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم ارادتمندان آن مرحوم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها

سید محمد سعیدی