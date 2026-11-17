پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد استان خوزستان از استمرار نظارتهای تخصصی این ادارهکل بر صنایع انرژیبر استان در زمینه رعایت معیار مصرف انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصیپور اظهار کرد: با توجه به جایگاه استان خوزستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت کشور و استقرار صنایع بزرگ و انرژیبر، پایش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی از اولویتهای نظارتی این ادارهکل است و کارشناسان استاندارد بهصورت دورهای و برنامهریزیشده، میزان انطباق مصرف انرژی این صنایع با استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی را مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی افزود: در این بازدیدها، شاخص مصرف ویژه انرژی، وضعیت تجهیزات و فرآیندهای تولید، سیستمهای اندازهگیری و پایش انرژی، اقدامات بهینهسازی انجامشده و روند اصلاح الگوی مصرف بررسی میشود و در صورت مشاهده مغایرت و عدم انطباق با الزامات استاندارد، ضمن صدور تذکر و اخطار، مهلت لازم برای اصلاح و اجرای برنامههای بهبود بهرهوری انرژی به واحد تولیدی داده میشود.
قیصیپور تصریح کرد: هدف از این نظارتها، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، حفظ رقابتپذیری صنایع و صیانت از منابع ملی و محیط زیست است و این ادارهکل در کنار رویکرد نظارتی، حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر بهینهسازی مصرف انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار و کممصرف را با جدیت دنبال میکند.