به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار کرد: با توجه به جایگاه استان خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور و استقرار صنایع بزرگ و انرژی‌بر، پایش مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی از اولویت‌های نظارتی این اداره‌کل است و کارشناسان استاندارد به‌صورت دوره‌ای و برنامه‌ریزی‌شده، میزان انطباق مصرف انرژی این صنایع با استاندارد‌های ملی معیار مصرف انرژی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

وی افزود: در این بازدیدها، شاخص مصرف ویژه انرژی، وضعیت تجهیزات و فرآیند‌های تولید، سیستم‌های اندازه‌گیری و پایش انرژی، اقدامات بهینه‌سازی انجام‌شده و روند اصلاح الگوی مصرف بررسی می‌شود و در صورت مشاهده مغایرت و عدم انطباق با الزامات استاندارد، ضمن صدور تذکر و اخطار، مهلت لازم برای اصلاح و اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری انرژی به واحد تولیدی داده می‌شود.

قیصی‌پور تصریح کرد: هدف از این نظارت‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، حفظ رقابت‌پذیری صنایع و صیانت از منابع ملی و محیط زیست است و این اداره‌کل در کنار رویکرد نظارتی، حمایت از واحد‌های تولیدی در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار و کم‌مصرف را با جدیت دنبال می‌کند.