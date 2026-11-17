مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان درباره محدودیت‌های شبکه گاز کشور، و احتمال زیاد کاهش فشار یا قطع کامل گاز در ۹ منطقه شرق وجنوب استان کرمان هشدار داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، احمد سالاری‌فر در جمع خبرنگاران در بم با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی بحران، از فرمانداران و بخشداران خواست پیش از وقوع حوادثی مانندسیل، فهرست ماشین‌آلات، طرحهای تعریف‌شده و میزان سوخت موردنیاز را اعلام کنند تا خدمات‌رسانی در زمان بحران با وقفه مواجه نشود.

وی با اشاره به تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها و صنایع در صورت بروز محدودیت گاز گفت: گاز ال‌پی‌جی، نفت سفید و گازوئیل برای این بخش‌ها پیش‌بینی شده و نانوایی‌ها باید زیرساخت لازم برای استفاده از این سوخت‌ها را فراهم کنند.

سالاری‌فر مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ادامه داد: بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تولید یک میلیون سیلندر گاز برای مناطق دچار تنش گازی تعهد شده است.

سالاری‌فربا اشاره به راهکار‌های مدیریت مصرف، کاهش ۲ درجه‌ای دمای محیط و تنظیم موتورخانه‌ها در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درجه را از اقدامات مؤثر برای کاهش فشار بر شبکه گاز اعلام کرد و افزود: مشوق‌های نقدی برای مشترکان و صنایعی که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، در نظر گرفته شده است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر استاندار کرمان نیز از احتمال کاهش فشار و قطعی گاز در پنج شهرستان شرقی استان طی فصل زمستان خبر داده بود و بر برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین شامل نفت سفید و کپسول گاز تأکید کرده بود.

همچنین قرارگاه مدیریت ناترازی گاز استان کرمان برای پیشگیری از قطعی همزمان گاز و برق و تأمین سوخت جایگزین برای حدود ۱۱۰ هزار خانوار در هفت شهرستان تشکیل شده است.