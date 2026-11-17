مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی باقرآباد در منطقه خیرآباد شهرستان قرچک با حضور استاندار تهران و با اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که با این طرح، ظرفیت ذخیره‌سازی آب و تاب‌آوری شبکه آبرسانی در جنوب‌شرق استان تهران افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت ذخیره‌سازی آب و تاب‌آوری شبکه آبرسانی در جنوب‌شرق استان تهران افزایش می‌یابد.

این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی منطقه اجرا شده و برای احداث آن ۳۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بهره‌برداری از این مخزن، گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و تقویت ظرفیت مدیریت تأمین آب در جنوب‌شرق استان تهران به شمار می‌رود که سبب میشود کم آبی و افت فشار آب در باقر آباد قرچک و خیرآباد ورامین برطرف شود .