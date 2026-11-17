فرمانده مرزبانی کردستان: در جریان عملیات مرزبانان در نوار مرزی مریوان، ۱۰ دستگاه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ارزش ۶۶ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار حاتمی اظهار کرد: مرزبانان مستقر در منطقه مرزی مریوان با رصد‌های اطلاعاتی از تلاش قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به داخل کشور مطلع شدند و برای جلوگیری از این اقدام وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با طراحی کمینی هدفمند و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند، افراد حامل بار قاچاق را شناسایی کردند و در جریان عملیات برای دستگیری آنان اقدام به تیراندازی کردند.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده نیرو‌های مرزبانی، محموله خود را رها کرده و با استفاده از تاریکی شب و پوشش جنگلی منطقه از محل گریختند.

سردار حاتمی با اشاره به بازرسی محل فرار قاچاقچیان و محموله به‌جامانده، گفت: در این عملیات ۱۰ دستگاه تجهیزات استارلینک کشف و ضبط شد که ارزش ریالی آن بنا بر ارزیابی کارشناسان ۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق این محموله در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: مرزبانان کردستان با آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، به‌صورت شبانه‌روزی از مرز‌های استان حراست می‌کنند و با هرگونه تحرک غیرقانونی در نوار مرزی برخورد خواهند کرد.