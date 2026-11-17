رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان اعلام کرد: همه محور‌های اصلی و فرعی استان باز و محورهای کوهستانی هم لغزنده است.

محور‌های کوهستانی آذربایجان شرقی، لغزنده و مه آلود

محور‌های کوهستانی آذربایجان شرقی، لغزنده و مه آلود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ امیر ارشدزاده اظهار کرد: گردنه‌های کوهستانی استان لغزنده و مه آلود است و رانندگان باید الزامات رانندگی را در شرایط زمستانی رعایت کنند.

وی رعایت فاصله و سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت نابه‌جا و به همراه داشتن زنجیر چرخ را از الزمات سفر‌های زمستانی برشمرد و از هموطنان خواست از سفر‌های غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان ادامه داد: گردنه صائین در محور سراب - اردبیل، گردنه سامبران در محور اهر - کلیبر و گردنه شیبلی در محور تبریز - زنجان از گردنه‌های برفگیر استان هستند.

نفوذ و فعالیت سامانه بارشی از دیشب موجب بارش برف و کولاک در مناطق کوهستانی استان شده است.