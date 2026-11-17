به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اما این فرد در زمان وقوع تخلف در مرخصی تحصیلی بوده و هیچ ارتباط اداری و کاری فعالی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشته ومتهم بدست نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان دستگیر شده است.

سردار رضا رستگار با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این پرونده افزود: علاوه بر فرد دستگیرشده، ۲ نفر دیگر نیز در این ماجرا شناسایی شدند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات قضایی در حال پیگیری است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با تأکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی تمامی افراد، تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با تخلفات نخواهد شد و هر فردی فارغ از جایگاه و سابقه کاری خود، در صورت ارتکاب تخلف باید پاسخگو باشد.