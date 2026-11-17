به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدطیب صحرایی، مدیرکل حوزه شهردار تهران، با حضور در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه ورزشی حاضر، پیام تشکر و تقدیر شهردار تهران از مربیان ایستگاه‌های تندرستی را ابلاغ کرد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف مسئولیت شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری در کنار رسیدگی به امور عمرانی، خدمات شهری، نظافت و ساخت‌وساز، به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روح و روان مردم نیز توجه دارد؛ چراکه شهر با مردمش است که شهر می‌شود.

صحرایی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری در حوزه حمل‌ونقل عمومی با هدف کاهش آلودگی هوای تهران اشاره کرد.

وی با طرح پیشنهادی خطاب به مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم در هر فصل، ۲۰ مربی برتر که توانسته‌اند جمعیت ورزشکاران ایستگاه خود را افزایش دهند، مورد توجه و تقدیر قرار بگیرند. ما نیز از این اقدام حمایت می‌کنیم.

مدیرکل حوزه شهردار تهران همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگی‌تر شدن فضا‌های شهری، از مربیان ایستگاه‌های تندرستی خواست مراقبت‌های فرهنگی لازم را در محیط فعالیت خود داشته باشند و اجازه ندهند نسخه‌های بدلی که آسیب‌های جدی به ترکیب فرهنگی شهر وارد می‌کنند، در بوستان‌ها رشد و نمو کنند.

فعالیت مربیان ایستگاه‌های تندرستی فراتر از ورزش است

حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران نیز ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان در این همایش دو روزه، مربیان ورزش شهروندی را "سفیران ورزش شهر" نامید و با قدردانی از نقش آنان در تعلیم و تربیت جامعه اظهار کرد: مربی همانند معلم، نقشی تربیتی دارد و گاهی میزان حرف‌شنوی یک نوجوان از مربی خود حتی از پدر و مادرش نیز بیشتر است. از این رو، مربیان از عناصر سازنده در شکل‌گیری هنجار‌های اجتماعی هستند.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد اجتماعی فعالیت مربیان در ایستگاه‌های ورزش شهروندی افزود: جنس فعالیت در ایستگاه‌های تندرستی، اجتماعی و فراتر از ورزش است؛ چراکه این فعالیت‌ها به اخلاق‌مداری و توسعه هنجار‌های اجتماعی کمک می‌کنند.

اوجاقی با بیان اینکه در برخی ایستگاه‌های تندرستی اقدامات خیرخواهانه و اجتماعی نیز شکل گرفته است، گفت: نمونه‌هایی از برگزاری گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تهیه امکانات برای خانواده‌های کم‌بضاعت و تأمین جهیزیه برای دختران در آستانه ازدواج را در همین ایستگاه‌ها شاهد بوده‌ایم. این اقدامات نشان می‌دهد که فعالیت مربیان و حضور مردم در این مجموعه‌ها صرفاً در چارچوب ورزش نیست، بلکه بخشی از یک جریان فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ‌های اخیر و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، حمله به مجموعه‌های ورزشی را محکوم کرد و گفت: این اتفاقات نوعی همگرایی در مجموعه ورزش شهرداری تهران ایجاد کرد و زمینه‌ای شد تا همکاران با روحیه‌ای ایثارگرانه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در تقویت تاب‌آوری اظهار کرد: نگاه شهردار تهران صرفاً به خدمات شهری و عملیات عمرانی محدود نبوده، بلکه تاب‌آوری در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ورود شهرداری تهران به عرصه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اوجاقی همچنین ورزش را عاملی مؤثر در افزایش تاب‌آوری اجتماعی دانست و تأکید کرد: ما نیز به‌عنوان متولیان ورزش و مسئولان قرارگاه تندرستی و گردشگری، تلاش می‌کنیم وظایف خود را در این مسیر به‌درستی انجام دهیم.

ایستگاه‌های تندرستی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش دارند

در بخش دیگری از این مراسم، حسن چگینی، شهردار منطقه ۱۰ تهران، با اشاره به ارتباط میان آسیب‌های اجتماعی و فقدان تحرک بدنی، بر نقش فعالیت‌های ورزشی در پیشگیری و حتی کمک به درمان بیماری‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: فعالیت‌های ورزشی علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی و پیشگیری از بیماری‌ها، در کنترل ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز مؤثر هستند و می‌توانند به شکل‌گیری هنجار‌های جدید اجتماعی کمک کنند.

چگینی با اشاره به فعالیت ۲۹ ایستگاه تندرستی در سطح منطقه ۱۰، از تلاش مربیان این ایستگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: فعالیت مربیان است که می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد و شرایط بهتری برای زندگی مردم فراهم کند.

تجلیل از چهره‌های شاخص ورزش کشور

از دیگر بخش‌های این آیین، تجلیل از چهره‌های شاخص و مربیان فاخر ورزش کشور بود. در این بخش از آرش صادقیان، سرمربی تیم والیبال زیر ۱۷ سال، هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته و وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، تقدیر شد.

وحید شمسایی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم، از اقدامات سازمان ورزش شهرداری تهران در جریان جنگ‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: از طرف جامعه ورزش وظیفه خود می‌دانم از سازمان ورزش تشکر کنم. ما کنار هم قوی‌تر و محکم‌تر ایستاده‌ایم.

وی با اشاره به حضور خانواده شهدا در این همایش افزود: هر آنچه امروز داریم، حاصل ایثار خانواده شهداست؛ کسانی که جان و روح خود را تقدیم کردند، اما اجازه ندادند خاک این سرزمین از دست برود. ما نیز تلاش می‌کنیم زیر پرچم کشورمان برای ایران افتخارآفرینی کنیم.

رونمایی از دو کتاب و تجلیل از خانواده شهدا

در ادامه این آیین، از دو کتاب با عناوین «اطلس جامع ایستگاه‌های تندرستی» و «مسیر‌های جدید کوهنوردی» رونمایی شد. همچنین در بخش دیگری از مراسم، از خانواده‌های شهید خلج و شهید موسوی به پاس ایثار و فداکاری آنان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

این مراسم با اجرای نمایشی "دختران نینجا" ادامه یافت و در بخش ویژه‌ای از برنامه، جشن نمادین تولد بشری موسوی، دختر شهید موسوی، برگزار شد. این کودک پس از شهادت پدر بزرگوارش متولد شده و ۲۶ آبان‌ماه هم‌زمان با برگزاری این مراسم، نخستین سالروز تولد یک‌سالگی خود را جشن گرفت.

این همایش، با تجلیل از ۵۰۰ مربی ایستگاه‌های ورزش شهروندی تهران به کار خود پایان داد.