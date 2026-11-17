



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پس از چهار دهه چشم‌انتظاری، پیکر مطهر شهید جاویدالاثر عبدالرحیم مرادی، از شهدای دوران دفاع مقدس، با انجام آزمایش‌های ژنتیکی شناسایی شد و خبر این شناسایی به خانواده شهید در شهرک مرادی بخش ارژن شیراز اعلام شد .

شهید عبدالرحیم مرادی، متولد سال ۱۳۴۲ و از سربازان وظیفه لشکر ۸۸ زاهدان، گردان ۷۵۶ بود که سال ۱۳۶۶ در جریان تک دشمن در منطقه سومار، ارتفاع ۴۰۲ به شهادت رسید و پیکرش سال‌ها در شمار شهدای جاویدالاثر باقی ماند.

سرهنگ محمد فرهادی، معاون هماهنگ‌کننده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در سال ۱۴۰۳ با حضور در منزل خانواده شهید، از مادر، سه برادر و چهار خواهر شهید نمونه‌گیری ژنتیکی انجام شد و اطلاعات در بانک ژنتیکی نیرو‌های مسلح ثبت شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه DNA خانواده شهید با پیکر یکی از شهدای گمنام که سال ۱۳۸۹ در تایباد خراسان رضوی به خاک سپرده شده بود، تطبیق داده شد و هویت این شهید والامقام مشخص شد.

پس از چهار دهه چشم‌انتظاری، پیکر مطهر شهید جاویدالاثر عبدالرحیم مرادی، از شهدای دوران دفاع مقدس، با انجام آزمایش‌های ژنتیکی شناسایی شد و خبر این شناسایی به خانواده شهید در شهرک مرادی بخش ارژن شیراز اعلام شد.

فرهادی با اشاره به حضور مسئولان ارتش، بنیاد شهید و مسئولان استانی برای اعلام این خبر به خانواده شهید گفت: شناسایی پیکر شهدا افتخاری بزرگ و نتیجه تلاش برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده‌های آنان است.

اکنون پس از ۴۰ سال، انتظار خانواده شهید عبدالرحیم مرادی برای یافتن نشانی از فرزندشان به پایان رسیده است؛ خبری که بار دیگر یادآور روز‌های حماسه و ایثار مردانی است که برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند.