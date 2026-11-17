مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، از برنامه‌ریزی برای توسعه ۶ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی در قالب طرح ملی «بام نیرو» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسریع در توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و افزایش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در تولید برق پاک اجرا می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حلیا سادات حسینی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خانگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به تأمین پایدار برق، امکان مشارکت مستقیم مردم در تولید انرژی پاک و بهره‌مندی از درآمد حاصل از فروش برق را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سکو‌های دیجیتال برای تسهیل احداث نیروگاه‌های خانگی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ سکوی دیجیتال در فهرست ساتبا فعالیت می‌کنند که متقاضیان می‌توانند از طریق آنها تمام مراحل احداث نیروگاه، از ثبت‌نام و دریافت مشاوره تخصصی تا بازدید محل، امکان‌سنجی، تأمین تجهیزات، دریافت تسهیلات، نصب و راه‌اندازی و انعقاد قرارداد فروش برق را پیگیری کنند.

مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا با بیان اینکه این سکو‌ها نقش مهمی در تسهیل فرایند مشارکت مردم دارند، تصریح کرد: با همکاری بانک‌ها و استفاده از ظرفیت تسهیلات‌یارها، امکان دریافت تسهیلات برای متقاضیان از طریق همین سکو‌ها فراهم شده است تا فرایند تأمین مالی و اجرای نیروگاه با سهولت بیشتری انجام شود.

حسینی با اشاره به نصب بیش از ۵۱ هزار نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در کشور با مجموع ظرفیت ۵۶۶ مگاوات گفت: بخش عمده این نیروگاه‌ها در شهرستان‌ها و خارج از مراکز استان‌ها احداث شده‌اند. محدودیت فضا و برخی ملاحظات حقوقی در ساختمان‌های چندطبقه از جمله چالش‌های توسعه این نیروگاه‌ها در کلان‌شهرهاست.

وی درباره امکان استفاده از برق نیروگاه‌های خانگی در زمان خاموشی‌ها توضیح داد: نیروگاه‌های متصل به شبکه، برق تولیدی خود را به شبکه تزریق می‌کنند؛ اما متقاضیان می‌توانند با استفاده از تجهیزات هیبریدی و سامانه‌های ذخیره‌ساز، در زمان قطع برق نیز از انرژی تولیدی نیروگاه خود استفاده کنند.

مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا همچنین به ظرفیت ساختمان‌های چندطبقه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و افزود: در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که در سال ۱۴۰۴ اصلاح شده است، به استفاده از نیروگاه خورشیدی برای انشعاب مشاعات ساختمان‌های مشمول اشاره شده که اجرای این الزام می‌تواند نقش مؤثری در گسترش نیروگاه‌های انشعابی داشته باشد.

حسینی در تشریح طرح ملی «بام نیرو» اظهار کرد: در قالب این طرح، احداث و بهره‌برداری از ۶ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی هدف‌گذاری شده است و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تا ظرفیت ۴۰۰ کیلووات نیز در چارچوب این برنامه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، سرمایه‌گذاران با حداقل ۴۰ درصد آورده، متقاضیان با مشارکت ۱۰ درصدی و صندوق توسعه ملی با سهم حداکثر ۵۰ درصدی در تأمین مالی این طرح مشارکت خواهند کرد. همچنین احداث نیروگاه‌ها با حداقل ظرفیت تجمیعی ۲۰ مگاوات آغاز می‌شود و زیرساخت‌ها و مجوز‌های موردنیاز برای اجرای آن در حال پیگیری است.

مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا از فراهم شدن امکان عرضه برق نیروگاه‌های انشعابی در تابلوی برق سبز بورس انرژی نیز خبر داد و گفت: پیش از این، مالکان این نیروگاه‌ها صرفاً از طریق قرارداد‌های خرید تضمینی امکان فروش برق داشتند؛ اما اکنون با ایجاد ظرفیت فعالیت نهاد‌های تجمیع‌کننده، برق تولیدی چندین نیروگاه تجمیع و در بورس سبز عرضه می‌شود. سکو‌های دیجیتال نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط، در شمار این نهاد‌ها قرار گیرند.

حسینی در پایان با اشاره به هزینه احداث نیروگاه‌های خانگی گفت: هزینه احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه، بدون استفاده از تجهیزات ذخیره‌ساز و اینورتر هیبریدی، حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. همچنین در مدل‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این نیروگاه‌ها، دوره بازگشت سرمایه حداکثر پنج‌ساله در نظر گرفته شده است.