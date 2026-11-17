به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، «اصغر جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تجاوز آشکار آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صرفاً رخداد‌هایی نظامی نبودند، بلکه آزمونی روشن برای سنجش صداقت مدعیان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بودند.

«اصغر جهانگیر» در کنفرانس بین‌المللی علمی - عملی آمبودزمان‌های اوراسیا در مسکو با موضوع محوری «حق توسعه مستقل، همکاری بین‌المللی و حمایت در برابر فشار‌های خارجی» گفت: ملت ایران، علاوه بر تحمل سال‌ها تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا، در سال‌های اخیر با جنگ، تجاوز و فشار خارجی نیز روبه‌رو بوده است.

وی افزود: در این تجاوزات، مردم عادی، زنان، کودکان، بیماران، سالمندان، مراکز درمانی و آموزشی، زیرساخت‌های حیاتی و اماکن غیرنظامی در معرض آسیب قرار گرفتند.

قاضی جهانگیر، حمله ارتش متجاوز آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در شهر میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز دختر و کادر آموزشی را نمونه‌ای از یک جنایت آشکار دانست و افزود: چنین اقداماتی، افزون بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب، احتیاط در حمله و حمایت از غیرنظامیان، در تعارض آشکار است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: از منظر حق توسعه، جنگ و تحریم دو چهره متفاوت از فشار خارجی‌اند، اما آثار انسانی آنها در زندگی مردم به هم نزدیک است.

وی اختلال در خدمات عمومی، دشواری دسترسی به دارو و درمان، آسیب به امنیت روانی جامعه، افزایش فشار بر خانواده‌ها و کند شدن روند توسعه ملی را از جمله آثار و پیامد‌های آن برشمرد و گفت: حق توسعه مستقل، همکاری بین‌المللی و حمایت در برابر فشار‌های خارجی، با زندگی روزمره مردم پیوند مستقیم دارد و این حق زمانی معنا می‌یابد که مردم بتوانند در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی خود مشارکت کنند، از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند و به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت دسترسی داشته باشند.

اصغر جهانگیر گفت: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، احترام به حق حاکمیت ملی، برابری دولت‌ها، اصل عدم مداخله و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، پایه‌های اصلی همکاری برای تحقق حق توسعه هستند و هر ملتی باید بتواند متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود مسیر توسعه‌اش را تعیین کند و همکاری بین‌المللی هنگامی ارزشمند است که به کاهش منازعات، حفاظت از غیرنظامیان و استمرار خدمات عمومی در شرایط بحران کمک کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استفاده از اقدامات محدودکننده و یک‌جانبه به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی یکی از موانع جدی حق توسعه عنوان کرد و گفت: وقتی محدودیت در پرداخت، حمل‌ونقل یا تأمین کالا، دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی را دشوار می‌کند، آثار آن در زندگی واقعی بیماران، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آسیب‌پذیر آشکار می‌شود.

وی افزود: ملت ایران با مقاومت جانانه خود و نظام مقدس جمهوری اسلامی، در برابر این فشار‌ها ایستاده و مسیر استقلال، عزت، پیشرفت و صیانت از حقوق مردم را ادامه داده است.

جهانگیر تاکید کرد: در کنار موانع خارجی، تحقق حق توسعه به کیفیت حکمرانی در داخل نیز وابسته است و فساد، سوءاستفاده از منابع عمومی و ضعف پاسخگویی اداری، توان دولت‌ها را در ارائه خدمات کاهش می‌دهد و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب وظایف قانونی خود، بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت می‌کند.

جهانگیر تاکید کرد: از منظر بازرسی، شکایت یک شهروند می‌تواند نشانه وجود مانعی باشد که افراد دیگری نیز با آن روبه‌رو هستند، بنابراین رسیدگی به شکایت باید هم مشکل مشخص را حل کند و هم رویه مولد تکرار آسیب را اصلاح نماید.

وی گفت: احترام به حق ملت‌ها در تعیین مسیر توسعه، مقابله با فشار‌های غیرقانونی خارجی، تقویت پاسخگویی در داخل و همکاری مسئولانه در عرصه بین‌المللی، در کنار یکدیگر از حق توسعه حمایت می‌کنند.

جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربه‌های خود را در زمینه رسیدگی به شکایات، صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از فساد با نهاد‌های همکار به اشتراک بگذارد و از تجربه‌های آنان نیز بهره‌مند شود.