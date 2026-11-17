معاون علمی رئیس جمهور در آئین اختتامیه رویداد «اینوفارم» با اشاره به سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی گفت: هم اکنون ۶۱۱ شرکت دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته فعالیت می‌کنند که از مجموع حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور، سهم درخورتوجهی از ظرفیت این زیست‌بوم را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور ،در آئین اختتامیه رویداد «اینوفارم» که امروز (۲۶ آبان‌) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تعداد محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌ها به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ محصول می‌رسد، افزود: از آنجا که هر شرکت می‌تواند چند محصول دانش‌بنیان داشته باشد، تعداد محصولات لزوماً با تعداد شرکت‌ها برابر نیست. با این حال، در ارزیابی عملکرد این مجموعه‌ها، صرفاً افزایش تعداد شرکت‌ها و محصولات کافی نیست و کیفیت فعالیت و میزان اثرگذاری اقتصادی آنها نیز اهمیت دارد.

افشین با تأکید بر ضرورت تقویت بستر‌های اقتصادی برای توسعه نوآوری در کشاورزی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن شرایطی است که اقتصاد بخش کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری را داشته باشد. تا زمانی که زمینه اقتصادی مناسبی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری فراهم نشود، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با محدودیت مواجه خواهد بود.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به عملکرد مالی شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، فروش محصولات دانش‌بنیان در میان ۴۵ شرکت از مجموع ۶۱۱ شرکت مورد اشاره، ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که برای توسعه این بخش باید علاوه بر حمایت از تولید فناوری، مسیر ورود محصولات به بازار و ایجاد درآمد پایدار برای شرکت‌ها نیز تقویت شود.

وی در تشریح رویکرد جدید معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: به دنبال تغییر الگوی حمایت و حرکت به سمت حمایت از زنجیره نوآوری هستیم. در رویکرد گذشته، گاهی از یک فناوری حمایت می‌شد، اما آن فناوری به محصول قابل عرضه در بازار تبدیل نمی‌شد. اکنون هدف این است که حمایت‌ها از مرحله شکل‌گیری ایده آغاز شود و با مشارکت شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) تا مرحله تجاری‌سازی و عرضه محصول ادامه پیدا کند.

افشین تأکید کرد: محصول نوآورانه زمانی می‌تواند به موفقیت اقتصادی برسد که علاوه بر برخورداری از پشتوانه فناورانه، سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه آن انجام شود و مشتری و بازار مشخصی داشته باشد. بنابراین، صرف تولید یک محصول فناورانه نباید پایان مسیر حمایت باشد؛ بلکه رسیدن محصول به بازار باید یکی از معیار‌های اصلی ارزیابی حمایت‌ها قرار گیرد.

معاون علمی با اشاره به ظرفیت رویداد اینوفارم برای تقویت همکاری میان فعالان حوزه کشاورزی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: امیدواریم این رویداد نقطه شروعی برای گسترش حمایت‌های مشترک معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه باشد و زمینه افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باکیفیت در بخش کشاورزی را فراهم کند.