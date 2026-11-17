



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در در پیامی با بیان ویژگی‌های شخصیتی مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (طاب ثراه) ارتحال این عالم ربانی را تسلیت گفت



متن پیام به شرح زیر است



بسم الله الرحمن الرحیم



پیام تسلیت استاندار مازندران به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)

﴿یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

آن عالم جلیل‌القدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، پاسداری از حریم فقاهت و مرجعیت و هدایت دینی و معنوی جامعه سپری کرد و آثار علمی، معنوی و خدمات ارزشمند ایشان، سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع خواهد بود.



از برجسته‌ترین جلوه‌های شخصیت معنوی و سیره نورانی آن فقیه وارسته، عشق و ارادت عمیق و خالصانه به خاندان عصمت و طهارت (ع)، به‌ویژه حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بود.

بی‌تردید فقدان این فقیه فرزانه و شخصیت برجسته علمی و دینی، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و جامعه شیعی است و یاد و نام ایشان در حافظه تاریخی حوزه‌های علمیه و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (ع) جاودانه خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهبار به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و عموم مردم مؤمن و متدین، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و داغداران صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مهدی یونسی رستمی

استاندار مازندران