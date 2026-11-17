مأموران پلیس آگاهی شهرستان رباط‌کریم موفق شدند با شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار، ۳۰ فقره سرقت از جمله باتری خودرو را که در شهر پرند انجام شده بود، کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی با اشاره به شکایت چند شهروند درباره سرقت قطعات و لوازم خودرو در شهر پرند گفت: بر این اساس، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات فنی موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ باباعلی بیان کرد: در بازرسی از این محل، ۳۰ باتری مسروقه خودرو کشف شد.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم با اشاره به اینکه سارق در بازجویی‌های پلیس به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی معرفی شد.