نخستین رویداد تولیدی نوجوانان هنرمند با عنوان «دیدار» و با شعار «ارادت نوجوانان هنرمند به امام رضا (ع)» با حضور دانش‌ آموزان هنرمند در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رویداد «دیدار» در تالار قدس حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.



وحید عظیمی، مدیر باشگاه‌ های رشد نوجوان امید با تشریح اهداف برگزاری نخستین رویداد تولیدی نوجوانان هنرمند با عنوان «دیدار» گفت: این رویداد با حضور ۳۷۰ دانش‌ آموز نوجوان از ۱۸ استان کشور و با هدف تکمیل چرخه تربیت تا تولید آثار هنری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ ماه در مشهد مقدس برگزار می‌ شود.