سه طرح ورزشی مهران مشهد، انقلاب نیشابور و دهکده المپیک ثامن الائمه به دلیل ظرفیت میزبانی از رقابت‌های مهم ورزشی در دستور کار کارگروه پایش و راهبری طرح های کلان قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مشاور عالی استاندار خراسان رضوی و مسئول پیگیری طرخ های کلان استان، ظهر امروز در ششمین جلسه کارگروه پایش و راهبری طرح های کلان استان گفت: تلاش می‌شود با تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص، روند اجرای این طرح ها سرعت بگیرد.

جواد خدایی، با تأکید بر اهمیت بازسازی سالن مهران گفت: این مجموعه که در حافظه ورزشی مشهد به عنوان خانه معنوی والیبال شناخته می‌شود، علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، میزبان رویداد‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بوده و بخشی از خاطرات شهر را در خود جای داده است؛ بنابراین بازسازی آن صرفاً ساخت یک سالن جدید نیست، بلکه بازگرداندن یک ظرفیت قدیمی به چرخه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی شهر، محسوب می‌شود.

خدایی درباره وضعیت اجرایی طرح مهران نیز گفت: مقدمات قانونی، موافقت‌نامه‌ها، برنامه زمان‌بندی و تأمین مالی طرح، مشخص شده و مدت اجرای آن ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.

وی به وضعیت مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور اشاره کرد و گفت: با وجود آغاز فعالیت این طرح از دهه ۱۳۷۰ و اختصاص زمین مناسب برای آن، تاکنون طرح جامع و کاملی برای توسعه مجموعه وجود نداشته است به همین دلیل، مطالعات جدید با توجه به استعداد‌های ورزشی منطقه و رشته‌هایی مانند صخره‌نوردی، شنا و دوچرخه‌سواری انجام شده است.

به گفته مشاور استاندار، این مجموعه با ظرفیت پنج هزار صندلی به بهره‌برداری رسیده، اما سالن سه‌هزارنفری آن فرسوده است و بخش‌های دیگر نیز همچنان نیمه‌تمام یا بلاتکلیف باقی مانده‌اند. برای تکمیل مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

خدایی با اشاره به ظرفیت دهکده المپیک ثامن‌الائمه (ع) افزود: این مجموعه از نظر وسعت زمین و موقعیت دسترسی ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی دارد، اما امکانات موجود هنوز با هدف‌گذاری اولیه آن برای میزبانی رقابت‌هایی در سطح بازی‌های آسیایی و جام ملت‌های آسیا فاصله دارد.