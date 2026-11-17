به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ محمد امینی گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو‌ی نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی و در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی موفق شدند ۴۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ امینی در ادامه با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.