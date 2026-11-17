به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، اتصال به بازارهای آسیای میانی و ایجاد گذرگاه مرزی با کشور ترکمنستان ، توسعه باغداری و نوغانداری، تقویت حوزه های سکونتگاهی، دامپروری و صنایعِ فلزی و معدنی، موارد مورد تاکید برای خراسان شمالی در سند توسعه کشور است.

استاندار خراسان شمالی در برنامه «استاندار» شبکه خبر که با موضوع معرفیِ دستاوردهای دولت اجرا شد ، ظرفیت های مختلفِ خراسان شمالی را برشمرد و به روند پیشرفت مهم ترین طرح های عمرانیِ در دست اجرا اشاره کرد.