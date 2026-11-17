فرمانده انتظامی شهرستان باوی استان خوزستان از کشف ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی‌سعید اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار محل دپوی سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، ۲۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قانونی معرفی شد و سوخت‌های مکشوفه نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان منتقل شدند.