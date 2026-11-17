به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از رانندگان ترانزیت اتباع خارجی، رسیدگی به موضوع در دستورکار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، شخصی را که با استفاده از شیوه کف‌زنی اقدام به سرقت ارز از رانندگان ترانزیت اتباع خارجی می‌کرد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ اسدیان اظهار کرد: متهم در بازجویی‌ها به ۶ فقره سرقت از حوزه مرند و شهرستان‌های همجوار به ارزش ۲ میلیارد تومان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با تأکید بر استمرار گشت زنی‌های هدفمند و برخورد قاطع با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.