به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛میز هوش مصنوعی استان اصفهان با هدف ایجاد هماهنگی میان نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری، برگزاری جلسات تخصصی خود را آغاز کرده است.

این میز تاکنون با تمرکز بر حوزه‌های کشاورزی، سلامت، انرژی و مدیریت شهری، تلاش کرده است تا با اتخاذ مصوبات علمی و کاربردی، زیرساخت‌های لازم برای گذار به اقتصاد دیجیتال و هوشمند را در استان فراهم آورد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان، در بیستمین جلسه میز هوش مصنوعی استان اصفهان با موضوع هوشمندسازی صنایع و معادن، با تاکید بر اهمیت این تحول دیجیتال، گفت: هدف اصلی از ورود میز هوش مصنوعی به این حوزه، افزایش راندمان و بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و اثرگذاری مثبت بر تولید ناخالص داخلی (GDP) استان و همچنین حل چالش‌های ساختاری در بخش صنعت است.

محمد اطرج افزود: با امضای تفاهم‌نامه میان استانداری اصفهان و وزارت صمت، این استان رسماً به‌عنوان پایلوت هوشمندسازی صنعت و معدن کشور برگزیده شده است تا گام‌های اجرایی هوشمندسازی در دومین استان صنعتی کشور وارد مرحله‌ای نوین شود.

اطرج افزود: تاکنون با برگزاری جلسات تخصصی، نزدیک به ۲۰۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته وی از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به اجرای طرح غربالگری دو سرطان مهم در استان و انتخاب اصفهان به‌عنوان یکی از اپراتور‌های تصاویر پزشکی کشور توسط وزارت بهداشت، اشاره کرد.

همچنین در حوزه انرژی، با هدف مدیریت دادمحور مصرف و رفع ناترازی، سیستم پایش آنلاین برای تمامی شهرک‌های صنعتی استان جهت رصد لحظه‌ای مصرف برق واحد‌های صنعتی راه‌اندازی شده است. علاوه بر این، اصفهان با همکاری شهرداری، به‌عنوان پایلوت شهر هوشمند کشور نیز انتخاب شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل صمت استان اصفهان گزارشی از برنامه‌های آتی ارائه کرد و نمایندگان شرکت‌های بزرگ حوزه معادن نیز به تشریح آخرین دستاورد‌های خود در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور پرداختند.