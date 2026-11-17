به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاهین شهر گفت: این رویداد، بیش از ۴۰۴۰ اثر از سراسر کشور ارسال شده که ۱۱۰ اثر برگزیده در قالب کتاب‌های منظوم با حمایت کانون پرورش فکری منتشر خواهد شد.

سعید ابریشمی رادافزود: این آثار به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی ترجمه می‌شود.

این جشنواره با هدف پاسداشت یاد شهدای میناب برگزار می‌شود، و همزمان با طرح «کهن‌خوانی» در مدارس و افتتاح طرح «دوستان فرشتگان میناب» همراه است تا علاوه بر ارتقای سطح خلاقیت کودکان، با ادبیات و حکمت‌های اصیل ایران نیز آشنا شوند.

وی با اشاره با مدت زمان این جشنواره گفت:این جشنواره به مدت ۳ روز در شاهین شهر با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با تمرکز ویژه بر بخش شعر کودک و نوجوان برگزار می‌شود.