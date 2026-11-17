نیما اکبرخانی، نویسنده رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» گفت: تلاش کردم در این اثر با انتخاب قالبی متفاوت، روایتگر رشد و پیشرفت ایران در حوزه دفاعی و تقابل با استکبار باشم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نیما اکبرخانی در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر کتاب «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» گفت:من کار نگارش این کتاب را از اول فروردین سال ۱۴۰۲ آغاز کردم و قرار بود در آذر همان سال تحویل بدهم، اما همزمان با حوادث هفتم اکتبر، حدود یک ماه نگارش اثر متوقف شد و در نهایت پس از ۹ ماه کار به پایان رسید.

وی افزود: می‌دانستم مسیر پرخطری را انتخاب کرده‌ام. از نظر شکل هم با تجربه متفاوتی روبه‌رو بودیم. داستان درباره تقابل یک سردار ایرانی با یکی از نیرو‌های ارشد عملیات ویژه موساد است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، روایتگر تقابل ایران با استکبار است و پنجره گسترده‌تری به این موضوع باز می‌کند.

این نویسنده درباره تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتاب گفت: مرداد ۱۴۰۳ از طرف انتشارات انقلاب اسلامی با من تماس گرفتند و گفتند خبر خوبی دارند؛ ایشان گفتند رهبر انقلاب بر کتاب تقریظ نوشته‌اند. این محبت برای من بسیار ارزشمند بود. من پدر ندارم و ایشان با این توجه و محبت، ما را مورد لطف خود قرار دادند.

وی در پایان گفت: این کتاب در حد توانایی‌های بسیار محدود من است و امیدوارم توانسته باشم به اندازه بضاعت خودم در این مسیر قدمی بردارم.