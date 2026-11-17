به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پرویز ایدون افزود: با همکاری مستمر و پایش میدانی مسئولان این شرکت و نیروی انتظامی در محدوده شهراهواز در بازه‌های زمانی مختلف در مجموع ۴۰ هزار و ۵۱۵ لیتر محموله‌های نفتگاز قاچاق در ناحیه مرکزی اهواز، کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۶۸ هزار و ۹۹۹ لیتر نفتگاز قاچاق در محدوده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز کشف و توقیف شده است، ادامه داد: تمامی مقادیر کشف‌شده طبق روال جهت بازگرداندن به چرخه رسمی توزیع، به تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل و در آنجا تخلیه گردیدند.