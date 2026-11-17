یک کارشناس ارشد حوزه انرژی، با تأکید بر اینکه تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی در شرایط جنگی یکی از مؤلفه‌های حیاتی امنیت ملی است، گفت: کشور برای عبور از ناترازی بنزین، قاچاق گازوئیل، محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تهدیدات زیرساختی، به آرایش جدید حکمرانی انرژی، سناریو‌های ویژه مدیریت بحران و تصمیمات راهبردی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم جعفرزاده با تأکید بر ضرورت تمرکز رسانه‌ها بر مسائل اصلی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، مسئله مهم، یافتن راهکار‌های مؤثر برای عبور از چالش‌های انرژی است. رسانه‌ها باید به‌جای تمرکز بر اینکه چه کسی چه گفته است، با رویکردی مسئله‌محور، ابعاد مشکلات را بررسی کنند، راهکار‌های کارشناسی را به بحث بگذارند و پیگیر اقدامات عملی برای رفع ناترازی انرژی باشند. کشور با چالش‌های ساختاری در تولید، تأمین، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی مواجه است و عبور از این شرایط، نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌های کارشناسی، اجرایی و رسانه‌ای است.

وی افزود: در شرایط جنگی نمی‌توان با نسخه‌های مدیریتی دوران عادی، امنیت انرژی کشور را تضمین کرد. شرایط غیرعادی به آرایش جدید حکمرانی انرژی، سناریو‌های چندلایه مدیریت بحران، ذخایر راهبردی و برنامه‌های عملیاتی برای استمرار خدمات زیرساخت‌های حیاتی نیاز دارد. تاب‌آوری انرژی باید از یک مفهوم نظری به شاخصی عملیاتی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و به اقتصاد انرژی تبدیل شود.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ارتباط مستقیم ناترازی گاز و پایداری تولید برق تصریح کرد: مسئله سوخت کشور صرفاً به بنزین و حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. در دوره‌های اوج مصرف گاز، کاهش سهم تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی، وابستگی آنها به سوخت مایع را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر گازوئیل و نفت کوره وارد کند.

در شرایط جنگی، اختلال در تأمین سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از صنعت برق داشته باشد و استمرار فعالیت صنایع، مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

جعفرزاده تأکید کرد: امنیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت شبکه برق و تاب‌آوری ملی است.

مدیریت یکپارچه زنجیره گاز و برق، تأمین به‌موقع سوخت جایگزین، تقویت ذخایر عملیاتی نیروگاه‌ها و تدوین سناریو‌های اضطراری باید در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شدت بالای مصرف انرژی، بهره‌وری پایین بخشی از ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت سرمایه‌گذاری و قاچاق فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوئیل، از دیگر ابعاد ناترازی سوخت هستند. مقابله با این وضعیت نیازمند اصلاح نظام تخصیص، رهگیری هوشمند زنجیره توزیع، کاهش انحراف سوخت از شبکه رسمی و ارتقای بهره‌وری است. نمی‌توان از مردم انتظار اصلاح مصرف داشت، اما هم‌زمان نسبت به اتلاف منابع و ناکارآمدی‌های ساختاری بی‌تفاوت بود.

این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مسئولانه در حوزه انرژی گفت: تصمیمات مرتبط با قیمت، سهمیه و محدودیت‌های سوخت باید با اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگ همراه باشد. شفافیت در بیان واقعیت‌ها و ارائه اطلاعات کارشناسی، زمینه درک بهتر ابعاد ناترازی انرژی و راهکار‌های مقابله با آن را فراهم می‌کند.

وی افزود: حکمرانی انرژی مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته است؛ از مدیریت منابع و زیرساخت‌ها تا اقتصاد انرژی، اعتماد عمومی و تاب‌آوری اجتماعی. از این رو، تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن همه ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی و بر پایه برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شود.

جعفرزاده با اشاره به همراهی مردم در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: مردم ایران در این شرایط حساس، با وجود مشکلات موجود، محکم پای کشور ایستاده‌اند. این همراهی، سرمایه‌ای بزرگ برای تقویت تاب‌آوری ملی است و مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند. دولت باید زمینه بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت آگاهانه و داوطلبانه جامعه را در مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی فراهم کند.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم نباید صرفاً به درخواست صرفه‌جویی محدود شود. اعتمادسازی، شفافیت در تصمیمات، ارائه مشوق‌های مؤثر و توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع اصلاحات، پیش‌شرط همراهی پایدار جامعه است. اصلاح الگوی مصرف زمانی به نتیجه می‌رسد که در کنار مشارکت عمومی، برنامه‌ای روشن برای رفع ناکارآمدی‌های ساختاری و استفاده بهینه از منابع وجود داشته باشد.

جعفرزاده تأکید کرد: کشور در شرایط ویژه به تصمیمات بزرگ، برنامه‌های عملیاتی و مدیریت یکپارچه برای تأمین پایدار سوخت، مهار قاچاق، پایداری تولید برق و افزایش تاب‌آوری انرژی نیاز دارد.

در این شرایط، رسانه‌ها نیز باید با تمرکز بر اصل مسئله، مطالبه راهکار‌های عملی و پیگیری اقدامات مسئولان، به حل مشکلات کشور کمک کنند.