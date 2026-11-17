به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، گفت: بر اساس مصوبات دولت و مجلس، دستگاه‌های اجرایی باید املاک مازاد، بدون استفاده و متروکه خود، شامل زمین و ساختمان را شناسایی کرده و برای مولدسازی آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، آزادسازی ظرفیت‌های راکد و تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم است، افزود: هر دستگاه اجرایی مکلف است دارایی‌های مازاد خود را مولدسازی کرده و منابع حاصل از فروش آنها را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود اختصاص دهد.

استاندار گیلان با اشاره به وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد در استان، گفت: در گیلان سد‌هایی وجود دارد که چندین دهه از آغاز عملیات اجرایی آنها می‌گذرد و هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، همچنین در حوزه آموزش و پرورش، مدارس نیمه‌تمام و در بخش ورزش نیز اماکن ورزشی نیمه ساخته‌ای وجود دارد که تکمیل آنها به تأمین منابع مالی نیاز دارد.

هادی حق‌شناس افزود: با مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌ها و اختصاص منابع حاصل از آن به طرح‌های نیمه‌تمام همان بخش، می‌توان روند تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها را سرعت بخشید تا مردم زودتر از خدمات مدارس جدید، اماکن ورزشی و طرح‌های حوزه آب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تعیین تکلیف برخی املاک آموزشی در این جلسه، گفت: مدارسی که به دلایلی دانش‌آموز ندارند و یا در زمره مدارس فرسوده قرار دارند، در صورت تأیید و اعلام رسمی دستگاه متولی، می‌توانند در مسیر مولدسازی قرار گرفته و منابع حاصل از آنها برای ساخت فضا‌های آموزشی جدید استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به برخی زمین‌هایی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، گفت: زمین‌هایی که در سال‌های گذشته به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند هم باید شناسایی و برای مولدسازی و بهره‌برداری بهینه از آنها اقدام شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به مصوبات مربوط به زمین‌های وزارت نیرو در استان، افزود: در این جلسه مقرر شد برخی از زمین‌های متعلق به این وزارتخانه، از جمله یک قطعه زمین حدود ۲ و ۸ دهم هکتاری متعلق به شرکت آب منطقه‌ای گیلان، در فرآیند مولدسازی قرار گیرد تا منابع حاصل از آن برای اجرای طرح‌های مورد نیاز در حوزه آب استان اختصاص یابد.

وی با تأکید بر تداوم روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، اضافه کرد: این روند در جلسات آینده هم با هدف تبدیل دارایی‌های راکد دولت به منابع مالی مؤثر برای تکمیل طرح‌های عمرانی ادامه خواهد داشت تا مردم هرچه سریع‌تر از نتایج اجرای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.