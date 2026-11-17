به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ۶ هفته‌ای می‌شود که صبح هر جمعه، قسمتی جدید از آخرین ساخته برادران محمودی با نام «یل» در سکوی نمایشی فیلم نت، قرار می‌گیرد. خط اصلی این درام اجتماعی مثل ساخته پیشین برادران محمودی، از حمله وحشیانه و تجاوز به یک دختر تغذیه می‌کند.

یل، اما نزدیک به ما نیست؛ قصه این سریال در دهه‌های قبل از انقلاب در یک روستا به نام پشته رخ می‌دهد، اما علاوه بر این فاصله زمانی، چیدمان و طراحی کلی یل است که این اثر را از ما دور می‌کند.

سازندگان، قصه و بازیگران را به یک فضایی که با نام روستای پشته طراحی شده کشانده‌اند، اما وقتی مخاطب با سریال همراه می‌شود، هیچ یک از نشانه ها، او را به یک روستای دهه چهل یا پنجاه ایران نمی‌برد. در روستای پشته‌ای که آقای محمودی طراحی کرده، نام‌ها مثل «غزل»، نام‌های رایج در دهه چهل یا پنجاه نیستند. همچنین در این روستا یک کافه رستوران شلوغ و پررفت و آمد وجود دارد که مردمش به راحتی انواع غذا‌ها از جمله چلوکباب و... را سرو می‌کنند.

در همین ابتدای سخن بهتر است از نویسنده و کارگردان بپرسیم، کدام روستای پشته مد نظرتان بوده؟ چرا اهالی روستای سریال شما کاملا تهرانی صحبت می‌کنند؟ اگر روستای پشته استان گیلان منظورتان است پس می‌بایست در گویش مردم حتی شده آوای گیلانی را می‌گنجاندید، اگر هم روستای پشته تایباد را برای سریال انتخاب کرده‌اید، باز هم مردم آنجا باید یک لهجه یا گویش خاص داشته باشند.

از هویت سازی ناقص در سریال که بگذریم، به اصل ماجرا می‌رسیم و آن هم غیرواقعی بودن این روستاست؛ آقای محمودی سعی داشته با انتخاب یک روستای مشخص روی نقشه نشان دهد که قصه ما در یک فضای خیالی مانند برره نمی‌گذرد، اما در اصل ماجرا، راه را گم کرده است.

سوال دوم؛ آقای محمودی چرا در روستایی که شما طراحی کرده‌اید، خبری از گاو و گوسفند و اسب و الاغ نیست؟ چرا در دهه ۴۰ یا ۵۰ مدنظر شما، درب تمامی خانه‌های روستا آهنی است؟ این خانه‌های مرتب با وسایل امروزی، شبیه خانه‌های روستایی آن دوران است؟ علاوه بر لهجه ها، لباس‌ها هم باید همینقدر تهرانی باشد؟ در روستایی که جمشید و نوید محمودی طراحی کرده‌اند، مردم بویی از فقر و نداری نبرده‌اند؛ همه مردم علاوه بر لباس‌های امروزی، ساعت مچی‌های مد روز هم در دست دارند.

باید از نویسنده و کارگردان پرسید؛ آقای محمودی تحقیق کرده‌اید و فیلمنامه نوشته‌اید؟ یعنی روستا‌های ایران پیش از انقلاب برق داشتند؟ در این روستا، چرا هیچ کس با اسب و الاغ رفت و آمد نمی‌کند و تقریبا بیشتر مردان موتورسوار هستند؟ در مسیر تحقیق فیلمنامه، برادران محمودی از چه کسانی مشاوره گرفته‌اند که در نهایت چنین روستای لاکچری را طراحی کرده‌اند؟ روستایی که امکانات درمانگاهی اش بیشتر از امکانات بیمارستانی شهر‌های بزرگ در آن زمان بوده است؛ می‌گویید نه! به دستگاه دیجیتالی کنار تخت غزل دقت کنید.

نکته‌ها در خصوص فضاسازی سازندگان یل بسیار، اما فرصت کم است؛ به همین دلیل باید دوباره بگوییم از ضعف طراحی فضا که بگذریم، به نواقص بسیار شدید قصه می‌رسیم. گویا استقبال مخاطب از صحنه‌های هیجانی، سوال برانگیز و خشونت آمیز پوست شیر به مذاق برادران محمودی خوش آمد و به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند که اثر بعدی خود را هم صرفا با تکیه بر همین موقعیت‌های حساس پیش ببرند.

روی همین خوش باوری، قصه را اینطور برای مخاطب تعریف می‌کنند که غزل دختر دوست سهراب که از صبح تا غروب در کنار خانواده سهراب و همبازی دختر خواهر اوست، در مهمترین روزی که همه مردم روستا حتی مردم غریبه تر، برای جشن قهرمانی سهراب در رستوران هستند، در خانه مانده و برای پدرش غذا درست می‌کند و وقتی هم که میخواهد پیش پدرش برود و غذا را به او تحویل دهد، تجاوز و قتل صورت می‌گیرد.

باید گفت، آقای محمودی اگر می‌خواستید یک موقعیت برای تنها ماندن این دختر ایجاد کنید، بهتر بود شکل دیگری به قصه می‌دادید، زیرا این روایت، بسیار پیش پا افتاده و غیرقابل باور است. اکثر ما ایرانی‌ها بخاطر دورهمی‌ها و مهمانی ها، کار‌های روزمره خود را به زمان دیگری موکول می‌کنیم، اینکه غذا پختن غزل به روز دیگری موکول شود و او هم در جشن در کنار دیگر دوستانش باشد بسیار طبیعی است.

بدتر از این قصه ساختگی، ورود نوید محمدزاده در نقش سرگرد ملک به ماجراست؛ نقشی که با صحنه سازی هایش برای ارتکاب جرم توسط سهراب نقش منفی این سریال است، اما آقای محمودی در طراحی شخصیت و نقش ملک هم موفق نبوده است. این رئیس ژاندارمری که دنبال یک شخصی است تا حمله و تجاوز به غزل را به گردن او بیندازد و فرماندار وقت آن منطقه را از عزل فوری نجات دهد، در مسیر تحقیق خود با سهراب برخورد می‌کند؛ از آنجایی که او در زمان ناپدیدشدن غزل در روستا نبوده پس بهترین گزینه برای متهمی پرونده است؛ از این رو به صورت کاملا ساختگی، موتور و کفش‌های سهراب را به محل جرم می‌برد و از آنها عکس می‌گیرد، اما، اما باز هم سوال؛ این عکس‌ها کجا چاپ شد؟ چطور انقدر سریع چاپ شد؟ چرا دادستان نپرسید، با وجود آن همه جای پا در نقطه‌ای که غزل یافت شد، چطور رد کفش‌های سهراب انقدر واضح در تصویر دیده می‌شود؟ و در قسمت ششم هم دیدیم که خواهر سهراب برای دفاع از برادرش پای یک وکیل را به قصه باز می‌کند، این کمی غیرواقعی نیست؟ چطور روستایی‌های آن زمان با وکیل و ساز و کار قانونی انقدر آشنا هستند؟

از این موارد بگذریم، یک سوال هم باقی میماند؛ اینکه بابک حمیدیان چرا آمد و چرا رفت؟ در دیدار سعید قصه که بابک حمیدیان ایفاگر نقشش است، با مادرش، یک هم آغوشی اتفاق می‌افتد؛ گویا این هم آغوشی برای آنست که این صحنه یک بازنمایی واقعی از آخرین دیدار مادر و فرزند باشد، اما پس چرا حس این صحنه انقدر غیرواقعی است؟ چطور بازیگران متبحری مانند بابک حمیدیان و سهیلا رضوی نتوانسته‌اند حس واقعی در این صحنه القا کنند؟ گویا بابک حمیدیان فقط آمد تا مادر قصه اش را در آغوش بگیرد و فرصت برای برداشت‌های اینستاگرامی سازندگان یل مهیا باشد.

در واقع سعید دوست سهراب در دو قسمت ظاهر شد تا آقای نویسنده بتواند با او بازی کند و ذهن مخاطب را به این سو بکشاند که احتمالا مجرم سعید است و یا آمد تا یک فرصت به نوید محمودی بدهد برای آنکه با چند دیالوگ لوتی مرام سریال را برای مخاطب جذاب کند. صحنه قتل او هم با وجود خشونت بسیار، جز صحنه‌های بسیار مصنوعی فیلم بود.

تا اینجا از سازندگان یل سوال پرسیدیم، اما الان وقت آنست که یک توصیه هم برایشان داشته باشیم؛ سازندگان محترم لطفا کمی در محتوا و طراحی صحنه‌ها تجدید نظر کنید. شما در کدام کشور بزرگ شده‌اید که روستای ۴ دهه پیش آن لاکچری‌تر از برخی شهر‌های امروزیست؟

نویسنده: زهرا علیزاده