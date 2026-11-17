مردم استان کردستان با حضور مستمر و پرشور در خیابان‌ها و میادین، جلوه‌ای از اتحاد ملی و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی را به نمایش میگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها هر شب پرشورتر می‌شود

حضوری استوار که پیام روشنی از دفاع از ایران و انسجام ملی دارد.

در کنار این حضور مردم و مسئولان با هدایت رهبر معظم انقلاب برای ساختن ایرانی قوی‌تر متحد و هم‌صدا هستند.

این در حالی است که اختلافات در اردوگاه دشمن رو به افزایش است، چنان‌که فاکس‌نیوز از سکونت پنج مقام ارشد دولت ترامپ در پایگاه‌های نظامی به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی خبر داده است.