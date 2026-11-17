طرح «شهید سلیمانی» در دادگستری استان کرمان برای ترویج فرهنگ صلح و سازش و به احترام مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تا سالروز شهادت این شهید والامقام پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون قوه قضاییه در نشست با اساتید و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: در طرح شهید سلیمانی درز داادگستری استان کرمان، پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند، با مشارکت بسیجیان، حقوقدانان، اصناف و دیگر افراد دارای ظرفیت اجتماعی و حقوقی، در مسیر سازش قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسوی افزود: این پرونده‌ها از چرخه رسیدگی دستگاه قضایی خارج نمی‌شوند و در فاصله زمانی تا تعیین وقت رسیدگی، پرونده‌های دارای شرایط در اختیار صلح‌یاران و شورا‌های حل اختلاف قرار می‌گیرند تا زمینه حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و سازش فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم و تلاش مجموعه‌های فعال در این طرح، تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها به احترام نام و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، پیش از صدور رأی و از طریق صلح و سازش مختومه شوند.

معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور یاد آور شد: پارسال حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف کشور به صلح و سازش منجر شدو همچنین ۸۰۰ پرونده قتل با تلاش صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف به سازش ختم شده که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این مجموعه در حل اختلافات و کاهش دعاوی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی با مردم و دانشجویان استان کرمان دیدار وگفتگو کرد و در این نشست نیز به پرسش‌های دانشجویان درباره فعالیت‌های مرکز حل اختلاف و ظرفیت‌های جایگزین‌های قضایی پاسخ داده شد.

معاون قوه قضاییه با اشاره به سابقه ۲۴ ساله شورا‌های حل اختلاف و ظرفیت صلح‌یاران در استان کرمان افزود: شورا‌های حل اختلاف در دورترین نقاط استان نیز مستقر هستند و آمادگی ارائه خدمات به مردم را دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی تصریح کرد: در زمینه داوری، میانجیگری، صلح و سازش، اقدامات ارزشمندی در کشور در حال انجام است و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه این ظرفیت‌ها صورت گرفته است.

حضور و سخنرانی در همایش‌های «صلح پایدار» و «داوری»،حضور در جمع مردم، دانشجویان و دیدار با مجموعه‌های فعال در حوزه قضایی و حل اختلاف، از اهداف سفر دوروزه معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور وهیئت همراه به استان است.