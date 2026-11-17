به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر بیان داشت: در راستای تداوم برنامه‌های جهادی و توسعه خدمات سلامت‌محور در مناطق مختلف شهرستان، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح با حضور مدیران ستادی و مسئولان مرکز خدمات جامع سلامت آیت‌الله مدرس برگزار شد.

وی با تشریح اهداف و جزئیات این برنامه اظهار کرد: در مرحله نخست، شهروندان از نظر ابتلا به بیماری‌های دیابت، پرفشاری‌خون، بیماری‌های دوران کودکی، اختلالات اعصاب و روان و مشکلات مرتبط با سلامت زنان مورد بررسی و غربالگری قرار می‌گیرند و پس از شناسایی افراد نیازمند خدمات تخصصی، اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی به‌صورت رایگان و در محل سکونت آنان، با مشارکت پزشکان متخصص داخلی، کودکان، زنان و زایمان و روان‌پزشک انجام خواهد شد.

زادمهر با تأکید بر اهمیت غربالگری در نظام مراقبت‌های بهداشتی افزود: شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، امکان مداخله به‌موقع، آغاز سریع‌تر درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری و بروز عوارض را فراهم می‌کند. اجرای چنین برنامه‌هایی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با کاهش موانع دسترسی به خدمات تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت جامعه و تحقق عدالت در سلامت به شمار می‌رود.

رئیس مرکز بهداشت دزفول ادامه داد: این برنامه با مدیریت قرارگاه جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به‌صورت کاملاً رایگان از آذرماه در کوی آیت‌الله مدرس آغاز خواهد شد و خدمات غربالگری، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران را در بر خواهد گرفت.

به گفته زادمهر؛ از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج برنامه جهادی سلامت در مناطق حاشیه‌ای شهر و مناطق روستایی شهرستان دزفول اجرا شده است و برنامه پیش‌رو، ششمین مرحله از این سلسله اقدامات در راستای گسترش خدمات سلامت‌محور و دسترسی عادلانه شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خواهد بود.