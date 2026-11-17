به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصی‌پور گفت: با توجه به جایگاه صنعتی خوزستان و استقرار صنایع بزرگ و انرژی‌بر، پایش دقیق مصرف انرژی در واحدهای تولیدی از اولویت‌های برنامه‌های نظارتی این اداره‌کل است.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های تخصصی، شاخص مصرف ویژه انرژی، وضعیت تجهیزات و فرآیندهای تولید، سیستم‌های اندازه‌گیری و اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف بررسی می‌شود.

قیصی‌پور تصریح کرد: در صورت مشاهده مغایرت با الزامات استاندارد، تذکر و اخطار رسمی صادر و مهلت لازم برای اصلاح موارد و اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری به واحد تولیدی داده می‌شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان هدف از این نظارت‌ها را کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و حرکت به سمت تولید پایدار و کم‌مصرف عنوان کرد.

خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی، از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.