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مدیرکل استاندارد خوزستان از تشدید بازرسی صنایع انرژیبر استان خبر داد و گفت: میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بهصورت تخصصی پایش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصیپور گفت: با توجه به جایگاه صنعتی خوزستان و استقرار صنایع بزرگ و انرژیبر، پایش دقیق مصرف انرژی در واحدهای تولیدی از اولویتهای برنامههای نظارتی این ادارهکل است.
وی افزود: در جریان بازرسیهای تخصصی، شاخص مصرف ویژه انرژی، وضعیت تجهیزات و فرآیندهای تولید، سیستمهای اندازهگیری و اقدامات انجامشده برای بهینهسازی مصرف بررسی میشود.
قیصیپور تصریح کرد: در صورت مشاهده مغایرت با الزامات استاندارد، تذکر و اخطار رسمی صادر و مهلت لازم برای اصلاح موارد و اجرای برنامههای بهبود بهرهوری به واحد تولیدی داده میشود.
مدیرکل استاندارد خوزستان هدف از این نظارتها را کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و حرکت به سمت تولید پایدار و کممصرف عنوان کرد.
خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی، از قطبهای صنعتی کشور محسوب میشود.