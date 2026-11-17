معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکتشاف، تکمیل زنجیره تامین و نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید، سه اصل سرعت بخشیدن به توسعه است.

اکتشاف، تکمیل زنجیره تامین و ارتقاء فناوری سه اصل سرعت بخشیدن به توسعه

اکتشاف، تکمیل زنجیره تامین و ارتقاء فناوری سه اصل سرعت بخشیدن به توسعه

وجیه الله جعفری در حاشیه افتتاح بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی و صنایع و تجهیزات وابسته با عنوان «ایران متافو» در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ از حضور سرمایه گذاران و واحد‌های صنعتی و معدنی در شرایط خاص و جنگی کشور در نمایشگاه متافو تشکر کرد و گفت: عمده کار ما برای توسعه در بخش معدن، حداقل در سه حوزه توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید انجام می‌شود.

وی به حوزه اکتشاف اشاره کرد و گفت: امسال وقفه‌ای در تامین مواد اولیه رنجیره به دلیل شرایط جنگی که در کشورحاکم بود رخ داد که برنامه‌ریزی برای توسعه اکتشافات عمیق و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس یک‌پنج‌هزارم در حال انجام است.

معاون وزیر صمت مسئله بهره برداری را دومین موضوع برای توسعه عنوان کرد افزود: نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات معدنی، ارتقاء تکنولوژی‌های جدید و استفاده بهینه از ذخایر در دستور کار قرار داد.

جعفری همچنین به بخش فراوری و وجود عناصر کانسنگ‌ها که بسیار حیاتی و راهبردی هستند اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد عناصر راهبردی شناسایی‌شده کشور از ۳۰ به ۴۰ عنصر خبر داد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیرصمت اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه می‌تواند در تحقق توسعه کمک کند؛ ضمن اینکه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دیتا‌ها و بانک‌های اطلاعاتی ایجاده شده، با استفاده از فناوری‌های جدید، می‌تواند به توسعه سرعت ببخشند و ما هم در وزارتخاهه برنامه‌های راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی را دنبال می‌کنیم.