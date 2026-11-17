



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سارا حاجی پهلوان در مسابقات اسکیت نمایشی روی یخ این رقابت ها بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این مسابقات اسکیت بازانی از ارمنستان، گرجستان، امارات، قزاقستان و ازبکستان با هم رقابت کردند.





آغاز لیگ دو والیبال نشسته کشور در ارداق

دراین مسابقات تیم های شهدای ارداق، مرکزی، رودسر، هشترود، البرز، زنجان و اردبیل با هم رقابت می کنند.

این رقابت ها تا سی ام آبان در سالن شهدای ارداق پیگیری خواهد شد.