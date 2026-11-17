پخش زنده
امروز: -
نشان طلای بانوی اسکیت باز استان در مسابقات بین المللی ارمنستان تا آغاز لیگ دو والیبال نشسته کشور در ارداق را در بسته خبرهای ورزشی قزوین بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سارا حاجی پهلوان در مسابقات اسکیت نمایشی روی یخ این رقابت ها بر سکوی قهرمانی ایستاد.
در این مسابقات اسکیت بازانی از ارمنستان، گرجستان، امارات، قزاقستان و ازبکستان با هم رقابت کردند.
آغاز لیگ دو والیبال نشسته کشور در ارداق
دراین مسابقات تیم های شهدای ارداق، مرکزی، رودسر، هشترود، البرز، زنجان و اردبیل با هم رقابت می کنند.
این رقابت ها تا سی ام آبان در سالن شهدای ارداق پیگیری خواهد شد.