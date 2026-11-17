فیلم داستانی ۵۰ دقیقه‌ای «رأی نهایی» با محوریت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و با حضور عوامل و بازیگران بومی استان یزد، پس از تصویب در تهران وارد مرحله تولید شد؛ اثری که با روایتی متفاوت، نقش نسل جوان در مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های محلی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فیلم داستانی «رأی نهایی» با نگاهی متفاوت به اهمیت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، رقابت میان نسل‌های جوان و نسل فعلی سکان‌داران شورا‌ها را در قالب یک روایت داستانی به تصویر می‌کشد.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد، با اشاره به موضوع این اثر گفت: محور اصلی داستان، انتخابات شورا‌های اسلامی روستاست که در آن نقش نسل جوان و اهمیت مشارکت آنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و محلی مورد توجه قرار گرفته است.

احسان کریمی میبدی افزود: این فیلم با طرح رقابتی داستانی میان نسل Z و آلفا و نسل فعلی سکان‌داران شورا‌های شهر و روستا، تلاش می‌کند اهمیت حضور و اثرگذاری نسل جوان در مدیریت و آینده جامعه محلی را روایت کند.

تهیه‌کنندگی فیلم «رأی نهایی» را سیدمحمد حسینی و کارگردانی آن را ابوالفضل دهقانی‌زاده بر عهده دارند و تصویربرداری این اثر در چند نقطه از استان یزد انجام می‌شود.

روستای بنادکوک دیزه از توابع شهرستان تفت استان یزد نیز به‌عنوان لوکیشن اصلی این فیلم انتخاب شده است.

زمان پخش فیلم داستانی «رأی نهایی» هنوز اعلام نشده است.