مدیر امور انتقال ناحیه جنوب شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از شستشوی ۱۵ پست برق انتقال و فوق توزیع و ۵۷۷ زنجیر مقره خطوط در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان با هدف مقابله با آلودگی‌های محیطی و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا جعفری گفت: با توجه به وجود آلودگی‌های ناشی از گرد و خاک و فعالیت‌های صنعتی در شهرهای جنوبی استان، عملیات شستشوی شبکه برق این مناطق انجام شده است.

وی افزود: این عملیات با هدف افزایش مقاومت شبکه در برابر آلودگی‌ها و همچنین ترکیب آلودگی با بارندگی‌های شدید احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو انجام شده است.

مدیر امور انتقال ناحیه جنوب شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: بخشی از شبکه برق منطقه به دلیل شدت آلودگی‌ها با پوشش RTV مقاوم‌سازی شده و بخش دیگر نیز به‌طور کامل شستشو شده است.

جعفری با بیان اینکه عملیات شستشوی پست‌های برق طی یک ماه به پایان رسیده است، گفت: شستشوی تجهیزات بر اساس میزان آلودگی، سالانه یک یا دو بار انجام می‌شود و این اقدام به برنامه‌ای مستمر تبدیل شده است.